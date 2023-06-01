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В Windows 11 появится улучшенный Paint — с тёмной темой и горячими клавишами

Microsoft выпустила новую тестовую сборку WIndows 11 под версией 11.2304.17.0, главным нововведением которой стал улучшенный Paint. Теперь программа для рисования поддерживает тёмную тему — это произошло впервые за 37 лет существования программы.

В Windows 11 появится улучшенный Paint
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Обновлённая версия Paint по умолчанию использует оформление в стиле настроек операционной системы, поэтому если пользователь поставил в Windows 11 тёмный стиль, то и программа будет запускаться с подобной цветовой гаммой. Впрочем, оформление также можно изменить в настройках самого приложения.

Помимо тёмной темы, в новой версии Paint появилась поддержка горячих клавиш, специальных возможностей и продвинутого масштабирования. Когда именно обновлённое приложение доберётся до всех пользователей Windows 11, пока неизвестно.

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