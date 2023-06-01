На Урале синтезировали светящиеся молекулы для дисплеев

Уральские ученые синтезировали светящиеся молекулы, которые можно использовать при производстве дисплеев для смартфонов, компьютеров и приборов ночного видения.

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Исследователи из научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Южно-Уральского государственного университета синтезировали новые гетероциклические молекулы, которые можно использовать в производстве светящихся элементов компьютеров, смартфонов и приборов ночного видения.

Гетероциклические — содержащие циклы из атомов как минимум двух элементов — молекулы органических соединений привлекают большое внимание ученых благодаря своей способности излучать и поглощать свет и высокой проводимости. Из них производятся светящиеся дисплеи для множества устройств электроники.

Уральские ученые синтезировали с помошью недорогих реагентов — парафенилендиамина и тиоцианата аммония — и описали реакции активации ряда новых отдельных гетероциклических молекул. Последние требуются для создания на основе молекул органических полупроводниковых материалов и биологически активных соединений.