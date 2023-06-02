В Китае представили MR-гарнитуру, которую невозможно купить

В ходе выставки Augmented World Expo 2023 китайская компания Oppo анонсировала гарнитуру смешанной реальности Oppo MR Glass Developer Edition. Сообщение об этом появилось на официальном сайте бренда.

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В Oppo ожидают рост спроса на технологии расширенной реальности (XR) в ближайшем будущем, считая смешанную реальность (MR) одним из наиболее перспективных направлений. Для того чтобы стимулировать спрос на устройства подобного типа, Oppo MR Glass будет доступна для разработчиков платформы Snapdragon Spaces в Китае во второй половине 2023 года.

Гарнитура Oppo MR Glass Developer Edition работает на базе платформы Snapdragon XR2+ и поддерживает фирменную технологию быстрой зарядкой SUPERVOOC. Также заявлено наличие функции определения частоты сердечных сокращений, что, по заявлению Oppo, расширяет возможности устройства для множества новых приложений.

Oppo MR Glass Developer Edition оснащается двумя камерами, с помощью которых также реализуется технология «сквозного» взгляда на реальность Binocular VPT, благодаря чему для того, чтобы отвлечься от игры или приложения не обязательно каждый раз снимать гарнитуру. Отдельно отмечается, что очки способны выводить картинку с частотой обновления 120 Гц. Для управления гарнитурой предусмотрены фирменные контроллеры.