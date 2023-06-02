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Samsung улучшит минимальный оптический зум с 3х до 5х в Galaxy S24 Ultra

Издание SamMobile поделилось интересной информацией, согласно которой Samsung планирует обновить зум-объектив в своих грядущих флагманах.

Samsung улучшит минимальный оптический зум в Galaxy S24 Ultra
© Ferra.ru

В первую очередь это касается оптического приближения в модели Galaxy S24 Ultra. Так, если прошлые модели Samsung, такие как S21 Ultra, S22 Ultra и S23 Ultra, имели 3-кратное минимальное оптическое увеличение, то новая модель сможет похвастаться уже 5-кратным приближением.

Вместе с тем сообщается, что Galaxy S24 Ultra будет использовать 200-мегапиксельный сенсор и получит большую память и объём хранения.

Ожидается, что Samsung будет использовать чип Exynos в серии Galaxy S24. Если быть точнее, то Exynos 2400, который сможет похвастаться улучшенной графикой и повышенной в четыре раза производительностью.

Кроме того, Samsung Galaxy S24, вероятно, станет первым телефоном Samsung, работающим на базе Android 14.

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