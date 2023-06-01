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Apple запатентовала технологию для идентификации ремешков от своих «умных» часов

Apple подала новый патент в Ведомство по патентам и товарным знакам США. На этот раз компания зарегистрировала патент на разработку новых ремешков для Apple Watch под названием «Идентификация ремешков для носимых электронных устройств».

Apple запатентовала технологию для идентификации ремешков от своих «умных» часов
© Ferra.ru

Ремешки будут оснащены чипами, в момент присоединения ремешка к часам гаджет будет запускать различные функции и действия. Также будет фиксироваться длительность подключения ремешка к часам. То есть конкретный ремешок — набор пользовательских сценариев для Apple Watch.

Например, это может быть запуск приложений, открытие сайтов, таймеров запуска, отображение сообщений и уведомлений, установление связи с другими устройствами и многое другое. По сути, любое действие в пределах возможностей Apple Watch может быть инициировано на основе распознанного ремешка.

Но, поскольку такие ремешки предназначены для Apple Watch, работать они будут только с этими девайсами и не подойдут для аналогов других брендов.

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