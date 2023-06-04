Какое дерево самое старое в мире: топ-5 древесных пенсионеров

Самые старые деревья мира росли еще в те времена, когда в Египте строились пирамиды Гизы. К моменту, когда Юлий Цезарь пришел к власти в Риме, им уже исполнились тысячи лет. Портал livescience.com рассказал о самых старых деревьях на Земле.

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Неподтвержденные деревья

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По всему свету можно найти деревья, которые, согласно народным преданиям, живут уже тысячи лет. Среди них, например, Кипарис Абаркуха в Иране, чей возраст якобы составляет более 4 500 лет, и Такео но Окуцу — древняя камфора в Японии, которая старше 3 000 лет. Еще стоит упомянуть Ллангернивский тис в Северном Уэльсе (5 000 лет) и Фортингэльский тис в Шотландии (9 000 лет). Однако возраст этих деревьев не проверялся научными методами, поэтому никто не может утверждать наверняка.

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Безымянный можжевельник Пржевальского — 2 230 лет

В 2019 году ученые опознали самое старое дерево в Китае: им стал образец можжевельника Пржевальского в Дэлинха, провинции Цинхай. По расчетам специалистов, это растение — одно из 98 задокументированных деревьев старше 1 000 лет на территории страны. Старейшие деревья Китая, как правило, находятся в удаленных горных регионах, где они более защищены от сруба и пожаров.

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CB-90-11 — по меньшей мере 2 435 лет

Остистые сосны в Скалистых горах Северной Америки считаются не такими долгоживущими, как их собратья из Большого Бассейна, однако они все равно способны доживать до впечатляющего возраста. Исследование, опубликованное в 1992 году, нашло доказательства того, что эти деревья могут жить на протяжении как минимум 2 500 лет. Специалисты изучили образцы на нескольких горах в штате Колорадо и обнаружили 12 остистых сосен старше 1 600 лет и еще четыре — старше 2 100. Возраст самого старого дерева, CB-90-11, составлял по меньшей мере 2 435 лет.

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Болотный кипарис BLK 227 — по меньшей мере 2 624 года

В 2019 году ученые объявили о том, что нашли 2624-летний болотный кипарис. Это безымянное дерево — самое старое из ныне живущих деревьев в восточной части Северной Америке. Оно растет на берегу Черной реки в штате Северная Каролина: как и в случае с другими редкими деревьями, его точная локация не оглашается.

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Гигантская секвойя — более 3 000 лет

Калифорнийские гигантские секвойи настолько большие, что научные инструменты просто не могут правильно измерить их возраст, пока деревья живы. Самые точные прогнозы возраста старых секвой, как правило, составляются на основе срубленных деревьев или тех образцов, что погибли от естественных причин. Если отталкиваться от этих данных, то специалисты нашли четыре гигантских секвойи старше 3 000 лет, но они уже мертвы. А возраст секвойи по прозвищу «Президент» в Национальном парке Секвойя превышает 3 200 лет.

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Прадедушка — от 2 400 до 5 400 лет

В 2022 году одним из главных героев новостных заголовков стало дерево Алерсе Миленарио из национального парка Алерсе Костеро в Чили, которое сами чилийцы называют «прадедушкой». Ученые использовали метод компьютерного моделирования и посчитали, что возраст растения составляет 5 484 лет. Ствол этого патагонского кипариса настолько большой, что исследователи смогли получить только частичный образец породы, который послужил основой для компьютерной модели. Кроме того, «прадедушку» может навестить любой желающий, и активисты надеются, что публичность дерева поможет сохранить его в целости.

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Мафусаил — по меньшей мере 4 600 лет

Остистая сосна Мафусаил держит титул самого старого живого дерева на планете еще с 1957 года, когда его обнаружили ученые из Университета Аризоны. Для защиты от туристов местоположение Мафусаила содержится в секрете, и Лесная служба США запрещает публиковать фотографии, по которым его можно найти.

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Прометей — по меньшей мере 4 900 лет на момент срубки

Прометей был остистой сосной из Большого Бассейна: дерево находилось в Парке Уилер штата Невада. Оно прожило почти 5 000 лет, прежде чем его срубили в 1964 году. Прометей и по сей день остается самым старым задокументированным деревом на планете, и никто не может точно сказать, почему именно его срубили. Согласно одной из версий, инструмент, при помощи которого ученые хотели взять образец породы, застрял, и ствол пришлось срубить. Другая утверждает, что Прометея срубили, чтобы лучше подсчитать его кольца.