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Фонд Wikimedia вновь оштрафовали за отказ удалить статью из «Википедии»

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 млн рублей фонд Wikimedia за отказ удалить из «Википедии» статью с недостоверной информацией о ходе специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Wikimedia Foundation оштрафовали на 3 млн рублей
© Unsplash

Ранее Роскомнадзор направлял уведомление с требованием удалить информацию с недостоверными данными о ходе специальной военной операции на территории Харьковской области. Площадка не стала выполнять требования, из-за чего ведомство составило протокол. Сегодня, 1 июня, фонд признали виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Отметим, что это уже не первый штраф в отношении Wikimedia Foundtation за запрещенную информацию в интернет-энциклопедии. Всего за последнее время фонд оштрафовали 10 раз на общую сумму в 16,9 млн рублей.

29 мая фонд подал в суд иски к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки публикаций. Беседы по искам назначены на 10 июля, однако их детали пока неизвестны.

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