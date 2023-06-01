Wikimedia Foundation оштрафовали на 3 млн рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 млн рублей фонд Wikimedia за отказ удалить из «Википедии» статью с недостоверной информацией о ходе специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

© Unsplash

Ранее Роскомнадзор направлял уведомление с требованием удалить информацию с недостоверными данными о ходе специальной военной операции на территории Харьковской области. Площадка не стала выполнять требования, из-за чего ведомство составило протокол. Сегодня, 1 июня, фонд признали виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Отметим, что это уже не первый штраф в отношении Wikimedia Foundtation за запрещенную информацию в интернет-энциклопедии. Всего за последнее время фонд оштрафовали 10 раз на общую сумму в 16,9 млн рублей.