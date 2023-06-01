$80.99+0.3186.50-0.01

Названа главная причина массового перехода пользователей Android на iPhone

Пользователи смартфонов на Android массово переходят на смартфоны iPhone от Apple в США в первую очередь из-за проблем у гаджетов, работающих на мобильной ОС от Google. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Названа причина массового перехода пользователей Android на iPhone
© Unsplash

Основной причиной оказалась проблема с работой Android. Более 53% респондентов заявили, что перешли на iPhone из-за проблем со своим Android-смартфоном.

«В частности, говорилось, что их старый телефон работал плохо, потому что устарел, нуждался в ремонте или имел какой-то недостаток, испортивший пользовательский опыт», — отметили специалисты.

Второй наиболее распространенной причиной перехода были новые функции iPhone, такие как улучшенная камера, расширенные возможности аксессуаров или более интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

В то время как Android-смартфоны стоят дешевле, чем iPhone, 15% опрошенных заявили, что потратили «на новый iPhone меньше, чем ожидали, или чем на сопоставимый Android-смартфон». По версии аналитиков CIRP, это произошло благодаря тому, что клиенты находили скидки на модели iPhone прошлого поколения.

При этом только 6% респондентов заявили, что перешли на iPhone из-за мессенджеров iMessage и FaceTime от Apple.

Ранее в мае аналитики CIRP заявили, что Apple привлекает больше всего покупателей с гаджетами на Android за последние пять лет. В 2023 году 15% новых владельцев iPhone признались, что последним смартфоном у них было мобильное устройство на Android.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий