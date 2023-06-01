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CNN: регулятор США оштрафовал Amazon на $30 млн за хранение данных пользователей

Американская торговая корпорация Amazon согласилась выплатить штраф в $30 млн Федеральной торговой комиссии (FTC) за нарушение конфиденциальности пользователей. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN.

Amazon выплатит штраф в $30 млн за хранение данных пользователей
© globallookpress.com

Несмотря на просьбы клиентов удалить данные, полученные с помощью голосового помощника Alexa и камер домофонов Ring doorbell, "Амазон" годами хранила видео и голосовые сообщения. Кроме того, согласно заключению FTC, корпорация нарушила Закон о конфиденциальности и защите детей в Интернете. Он накладывает ограничения на сбор личной информации +о детях младше 13 лет без согласия родителей.

В соответствии с договоренностями с FTC компания обязалась удалять такую информацию и не использовать эти данные для обучения алгоритмов. Регулятор подчеркнул, что явное нарушение корпорацией правил могло привести к незаконному попаданию конфиденциальной информации третьим лицам. Руководство же "Амазон", согласно заявлению, отрицает нарушение закона, но пошло на мировую, поскольку "соглашение снимает ряд вопросов" с повестки дня.

Amazon была основана Джеффом Безосом в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. В 2014 году корпорация разработала виртуальный ассистент "Алекса", а в 2018 году приобрела компанию, выпускающую систему обеспечения безопасности домов "Ринг дорбелл".

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