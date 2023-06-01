В датской церкви найдена долговая расписка 800-летней давности

Датские ученые впервые полностью расшифровали надпись на стене церкви Сендер Асминдруп, расположенной на острове Зеландия. Текст состоит из двух строк: первая выполнена рунами на стародатском языке, а вторая состоит из смешанных рунических и латинских символов.

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Первую строку удалось прочесть еще в 1909 году. Она гласит: «Токе взял серебро взаймы у Рагнхильд». Новое исследование показало, что вторая строка представляет собой дату: 2 мая 1210 года.

Ученые отметили, что наличие даты превращает расписку в юридически обязательный документ, уникальный для датских археологических архивов. Подобные документы составлялись в основном на пергаменте и в большинстве случаев не сохранились до наших дней. Известны лишь немногочисленные более поздние копии с оригиналов.

Обнаружение расписки на стене церкви показывает, что в Средние века существовала широко распространенная культура письма. Вексель был составлен двумя шрифтами. Римская дата указывает, что автор владел минимум двумя языками. Вероятно, это был священник или другой служитель, связанный с приходской церковью.

«До сих пор у нас почти ничего не было известно о том, как заключались соглашения и в какой степени использовалась письменная форма. Мы узнали, что письменность, вероятно, была более распространенной, чем мы думали раньше», – отметили авторы научной работы.