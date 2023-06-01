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В Госдуме назвали возможным запрет на продажу техники Apple в России

Многие государственные структуры уже отказались от использования американской техники Apple, российским гражданам тоже следует проявлять осторожность в ее использовании. Более того, возможно, следует запретить продажи Apple на территории России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

В Госдуме высказались о перспективах техники Apple в России
© ТАСС

«Многие государственные структуры отказались от использования телефонов Apple, аккуратнее нужно пользоваться и мессенджером WhatsApp, это тоже всем понятно. США давно следят за многими гражданами России, поэтому и необходимо обращаться с техникой как можно аккуратнее», — заявил Чепа.

Политик допустил, что, в зависимости от обстоятельств, также имеет смысл ограничить продажи техники американской компании в России для того, чтобы защитить от слежки граждан страны.

«Вполне возможно запретить продажи Apple у нас. Особенно с учетом того, что есть много других компаний, производящих качественную технику», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что ФСБ России вскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием телефонов Apple. Были выявлены аномалии, характерные только для пользователей телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, уточнили в ведомстве. Известно, что несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки были заражены.

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