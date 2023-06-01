Суд оштрафовал WhatsApp на 3 млн рублей

Мировой судья впервые оштрафовал мессенджер WhatsApp на 3 млн рублей за отказ удалить чат с предложениями о продаже препарата-антидепрессанта "Лирика". Об этом сообщает в четверг корреспондент ТАСС из зала мирового судебного участка №422, где было принято решение.