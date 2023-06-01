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Назван тип людей, которые зависят от общения с чат-ботами

Люди с высокой социальной тревожностью с большей вероятностью чувствуют себя одинокими и склонны к размышлениям. Это в свою очередь делает их более зависимыми от разговоров с нейросетями типа ChatGPT или Apple Siri. К таким выводам пришли ученые из Городского университета Гонконга, опубликовавшие результаты своей работы в журнале Computers in Human Behavior.

Назван тип людей, которые зависят от общения с чат-ботами
© Газета.ru

Вышеназванные нейросети представляют собой чат-ботов с искусственным интеллектом, способных работать в диалоговом режиме. Расцвет разговорного ИИ может привести к тому, что люди станут более зависимыми от них, считают авторы. Персонализированные ответы разговорных ИИ и человекоподобный характер бесед могут дольше удерживать пользователей прикованными к своим устройствам и создавать сильную привязанность к таким технологиям.

Участниками исследования были 516 пользователей, которые часто общаются с нейросетями. Все они прошли анкетирование для оценки степени одиночества, склонности к размышлениям и навязчивым мыслям, восприятия ума ИИ и чрезмерного использования нейросетей.

Ученые пришли к выводу, что социально озабоченные люди могут использовать разговорный ИИ для компенсации дефицита социальных взаимодействий.

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