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В России делают новый самолет на замену чешскому L-410

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в 2026 году планирует приступить к передаче заказчикам первых экземпляров нового российского самолёта вместимостью до 19 человек. Как сообщает Telegram-канал «е-пром», он должен стать заменой турбовинтовых чешских самолетов L-410, которые стало сложно обслуживать после введения санкций.

В России делают новый самолет на замену чешскому L-410
© T.me/yoprom

Согласно комплексной программе развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года к концу десятилетия предусмотрена поставка 178 самолётов L-410 с учетом успешной реализации программ импортозамещения. Однако полностью локализовать производство чешской модели не вышло, из-за чего программу сейчас корректируют.

Планер самолета планируется создавать в партнерстве с белорусскими производителями. Представитель УЗГА утверждает, что компания тщательно изучила рынок самолетов местных воздушных линий и представляет, какой облик будет более привлекателен для потенциальных покупателей как в России, так и за границей.

В составе силовой установки нового самолета используют двигатель ВК-800, а бортовое оборудование возьмут от концерна «Радиоэлектронные технологии», которое тот разработал еще в 2019 году. Замглавы Минпромторга Олег Бочаров подчеркивал, что это будет самолет с неубирающимся шасси.

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