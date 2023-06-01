В России делают новый самолет на замену чешскому L-410
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в 2026 году планирует приступить к передаче заказчикам первых экземпляров нового российского самолёта вместимостью до 19 человек. Как сообщает Telegram-канал «е-пром», он должен стать заменой турбовинтовых чешских самолетов L-410, которые стало сложно обслуживать после введения санкций.
Согласно комплексной программе развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года к концу десятилетия предусмотрена поставка 178 самолётов L-410 с учетом успешной реализации программ импортозамещения. Однако полностью локализовать производство чешской модели не вышло, из-за чего программу сейчас корректируют.
Планер самолета планируется создавать в партнерстве с белорусскими производителями. Представитель УЗГА утверждает, что компания тщательно изучила рынок самолетов местных воздушных линий и представляет, какой облик будет более привлекателен для потенциальных покупателей как в России, так и за границей.
В составе силовой установки нового самолета используют двигатель ВК-800, а бортовое оборудование возьмут от концерна «Радиоэлектронные технологии», которое тот разработал еще в 2019 году. Замглавы Минпромторга Олег Бочаров подчеркивал, что это будет самолет с неубирающимся шасси.