В России делают новый самолет на замену чешскому L-410

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в 2026 году планирует приступить к передаче заказчикам первых экземпляров нового российского самолёта вместимостью до 19 человек. Как сообщает Telegram-канал «е-пром», он должен стать заменой турбовинтовых чешских самолетов L-410, которые стало сложно обслуживать после введения санкций.

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Согласно комплексной программе развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года к концу десятилетия предусмотрена поставка 178 самолётов L-410 с учетом успешной реализации программ импортозамещения. Однако полностью локализовать производство чешской модели не вышло, из-за чего программу сейчас корректируют.

Планер самолета планируется создавать в партнерстве с белорусскими производителями. Представитель УЗГА утверждает, что компания тщательно изучила рынок самолетов местных воздушных линий и представляет, какой облик будет более привлекателен для потенциальных покупателей как в России, так и за границей.