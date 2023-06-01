Sony Xperia 1 V сравнили с iPhone 14 Pro по качеству фото и видео

В течение последних нескольких лет Sony пыталась заново изобрести свою линейку смартфонов, добавляя передовое аппаратное обеспечение. Что же получилось у японского производителя выяснили сотрудники портала Phandroid, сравнив новый Sony Xperia 1 V и iPhone 14 Pro по части камер.

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Будучи компанией, стоящей за линейкой камер Sony Alpha DSLR, неудивительно, что в Xperia 1 V скрыта впечатляющая технология камеры. В смартфоне японского производителя используется сенсор ExmorT IMX888 на 52 Мп с уникальной структурой пикселя, благодаря чему должны создаваться гораздо качественнее изображения при недостаточном освещении, чем у его предшественника. Также в основной камере Xperia 1 V установлен сверхширокоугольный объектив на 12 Мп и телеобъектив на 12 Мп, причём последний предлагает возможности 5,2-кратного оптического увеличения. Также стоит отметить и поддержку ночной съёмки, чего не было в предыдущих моделях.

iPhone 14 Pro Max оснащён первым 48-мегапиксельным сенсором в коллекции iPhone, использующим технологию обработки изображений Apple и объединение пикселей для получения четких, ярких снимков и улучшенной производительности при слабом освещении. Телеобъектив iPhone 14 Pro Max обеспечивает только 3-кратный зум.

YouTube/Phandroid

YouTube/Phandroid

YouTube/Phandroid