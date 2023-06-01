Sony Xperia 1 V сравнили с iPhone 14 Pro по качеству фото и видео
В течение последних нескольких лет Sony пыталась заново изобрести свою линейку смартфонов, добавляя передовое аппаратное обеспечение. Что же получилось у японского производителя выяснили сотрудники портала Phandroid, сравнив новый Sony Xperia 1 V и iPhone 14 Pro по части камер.
Будучи компанией, стоящей за линейкой камер Sony Alpha DSLR, неудивительно, что в Xperia 1 V скрыта впечатляющая технология камеры. В смартфоне японского производителя используется сенсор ExmorT IMX888 на 52 Мп с уникальной структурой пикселя, благодаря чему должны создаваться гораздо качественнее изображения при недостаточном освещении, чем у его предшественника. Также в основной камере Xperia 1 V установлен сверхширокоугольный объектив на 12 Мп и телеобъектив на 12 Мп, причём последний предлагает возможности 5,2-кратного оптического увеличения. Также стоит отметить и поддержку ночной съёмки, чего не было в предыдущих моделях.
iPhone 14 Pro Max оснащён первым 48-мегапиксельным сенсором в коллекции iPhone, использующим технологию обработки изображений Apple и объединение пикселей для получения четких, ярких снимков и улучшенной производительности при слабом освещении. Телеобъектив iPhone 14 Pro Max обеспечивает только 3-кратный зум.
Фото, сделанные Sony Xperia 1 V иногда сравнимые по качеству с фото с iPhone 14 Pro. А иногда смартфон японского производителя делает изображения более детализированные. Тем не менее iPhone 14 Pro Max всё же лучше себя показал при недостаточном освещении, где у Xperia 1 V получается много засветов и плохая детализация. По мнению онлайн-издания Phandroid, Sony не прилагает достаточно усилий в разработке ПО, которое действительно могло бы использовать аппаратные преимущества смартфонов.