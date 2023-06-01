Ученых встревожил космический объект, превышающий массу Солнца в 800 раз

Ученых встревожил космический объект, который превышает массу Солнца в 800 раз
С помощью телескопа Hubble астрономы заметили странный объект справа от звезды Антарес в созвездии Скорпиона. Он практически невидим, и его масса превышает солнечную в 800 раз.
Ученые изучили ближайшее звездное скопление Мессье 4 (М4) и выяснили, что в нем скрывается неопознанный объект, который превышает массу Солнца в 800 раз. Несмотря на то, что он невидим, астрономы подозревают, что это очередная черная дыра.
М4 – ближайшее к Земле шаровое скопление, которое находится в 6 160 световых лет. Оно было открыто учеными еще в 1746 году, но с тех пор астрофизикам остается гадать, что же таится в его центре. Если опираться на теорию, это идеальное место для расположения гигантской черной дыры, полагают исследователи.
Масла в огонь подлили свежие наблюдения через телескоп Hubble. С его помощью астрономы проследили движение звезд, которые, как оказалось, крутятся вокруг центра притяжения. По оценкам ученых, оно обладает такой мощью, как если бы 800 Солнц Млечного пути – той галактики, где находимся мы, – слились воедино, передает Life.ru.