Ученых встревожил космический объект, превышающий массу Солнца в 800 раз

С помощью телескопа Hubble астрономы заметили странный объект справа от звезды Антарес в созвездии Скорпиона. Он практически невидим, и его масса превышает солнечную в 800 раз.

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Ученые изучили ближайшее звездное скопление Мессье 4 (М4) и выяснили, что в нем скрывается неопознанный объект, который превышает массу Солнца в 800 раз. Несмотря на то, что он невидим, астрономы подозревают, что это очередная черная дыра.

М4 – ближайшее к Земле шаровое скопление, которое находится в 6 160 световых лет. Оно было открыто учеными еще в 1746 году, но с тех пор астрофизикам остается гадать, что же таится в его центре. Если опираться на теорию, это идеальное место для расположения гигантской черной дыры, полагают исследователи.