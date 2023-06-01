РКН заблокировал популярную платформу для блогеров и журналистов

Роскомнадзор заблокировал на территории России популярную платформу для блогеров и журналистов Medium. Информация об этом появилась в универсальном сервисе ведомства для проверки блокировок сайтов и страниц в сети.

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«Ограничение доступа: ограничивается к сайту», — говорится в сообщении.

При этом никакой информации о том, что стало поводом для блокировки ресурса, Роскомнадзор не приводит.

Medium — платформа для социальной журналистики. Сервис был запущен в 2012 году основателями соцсети Twitter — Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном.