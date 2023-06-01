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Huawei выпустила первые в мире «умные» часы с функцией измерения сахара в крови

В Китае стартовали продажи первых в мире «умных» часов с функцией неинвазивного измерения уровня сахара в крови Huawei Watch 4. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Утверждается, что смарт-часы Huawei не отображают точный уровень сахара, но могут предупредить пользователя о проблеме высокого содержания глюкозы в крови. Устройство делает заключение на основе данных о пульсе и ЭКГ за последнюю неделю, что требует непрерывного ношения аксессуара в течение семи дней.

Кроме обозначенной функции, новые часы имеют также поддержку eSIM, GPS и режима работы Always-on Display. Устройство работает под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 3.0.

Huawei Watch 4 – это серия устройств, в которую входят две модели: базовая и Pro. Оба устройства имеют 1,5-дюймовый экран, но отличаются материалами корпуса, габаритами и емкостью аккумулятора. Так, например, Huawei Watch 4 работают от одного заряда до трех дней, а Huawei Watch 4 Pro уже до четырех или даже пяти суток.

Цены на Huawei Watch 4 начинаются от 2,7 тыс. юаней (примерно 31 тыс. руб. по курсу на 31 мая 2023 года), а модель Pro обойдется в 3,4 тыс. юаней (около 39 тыс. руб.).

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