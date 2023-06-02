Началась подготовка «Союза-2.1а» для запуска к МКС корабля с новым экипажем

На Байконуре начали готовить ракету "Союз-2.1а" для запуска к МКС корабля с новым экипажем
На Байконуре началась подготовка ракеты-носителя "Союз-2.1а" для запуска пилотируемого корабля "Союз МС-24" к Международной космической станции.
Как рассказали в "Роскосмосе", специалисты Космического центра "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Госкорпорации "Роскосмос") транспортировали части ракеты из монтажно-испытательного корпуса 112-й площадки в монтажно-испытательный корпус 31-й площадки космодрома.
Сейчас проводится выгрузка ступеней на рабочее место и их внешний осмотр. Следующий этап - сборка блоков первой и второй ступеней ракеты в "пакет".
Пуск запланирован на 15 сентября. В экипаж входят участники 70-й длительной экспедиции на МКС - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О'Хара.
В начале мая "Роскосмос" сообщил, что Олег Кононенко и Николай Чуб провели завершающую проверку специального снаряжения в НПП "Звезда" им. академика Г.И. Северина. Именно там изготавливается космическая "спецодежда". Космонавты выполнили контрольный осмотр аварийно-спасательных скафандров "Сокол КВ-2" и ложементов. Примерили их. Протестировали нахождение в кресле "Казбек-УМ" под избыточным давлением 0,4 кг/см2. Эта процедура важна для подтверждения герметичности скафандров и окончательной оценки удобства снаряжения. Потому что любой дискомфорт после того, как космонавт займет кресло в корабле, через 20-30 минут может перерасти в боль, отвлекающую от работы.
После "примерки" скафандров космонавтов в полной амуниции обязательно взвешивают вместе с креслами. Зачем? Это необходимо, чтобы рассчитать центровку ракеты-носителя при выведении, а также спускаемого аппарата при возвращении экипажа на Землю.
А вообще все начинается с "отливки" индивидуального ложемента и снятия антропометрических показателей человека. С космонавта снимают мерки. Потом помещают его в специальную ванну с гипсом. Сначала без скафандра, потом в скафандре. Получившийся гипсовый слепок и служит основой для отливки индивидуального ложемента.