Началась подготовка «Союза-2.1а» для запуска к МКС корабля с новым экипажем

На Байконуре началась подготовка ракеты-носителя "Союз-2.1а" для запуска пилотируемого корабля "Союз МС-24" к Международной космической станции.

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Сейчас проводится выгрузка ступеней на рабочее место и их внешний осмотр. Следующий этап - сборка блоков первой и второй ступеней ракеты в "пакет".

Пуск запланирован на 15 сентября. В экипаж входят участники 70-й длительной экспедиции на МКС - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О'Хара.

В начале мая "Роскосмос" сообщил, что Олег Кононенко и Николай Чуб провели завершающую проверку специального снаряжения в НПП "Звезда" им. академика Г.И. Северина. Именно там изготавливается космическая "спецодежда". Космонавты выполнили контрольный осмотр аварийно-спасательных скафандров "Сокол КВ-2" и ложементов. Примерили их. Протестировали нахождение в кресле "Казбек-УМ" под избыточным давлением 0,4 кг/см2. Эта процедура важна для подтверждения герметичности скафандров и окончательной оценки удобства снаряжения. Потому что любой дискомфорт после того, как космонавт займет кресло в корабле, через 20-30 минут может перерасти в боль, отвлекающую от работы.

После "примерки" скафандров космонавтов в полной амуниции обязательно взвешивают вместе с креслами. Зачем? Это необходимо, чтобы рассчитать центровку ракеты-носителя при выведении, а также спускаемого аппарата при возвращении экипажа на Землю.