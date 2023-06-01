Обнаружены восемь время от времени взрывающихся звезд

Международная группа астрономов проанализировала данные последнего этапа астрономического обзора Sloan Digital Sky Survey (SDSS) и обнаружила восемь новых катаклизмических переменных. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

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Катаклизмические переменные (или CV) представляют собой двойные звездные системы, состоящие из белого карлика и обычной звезды, при этом белый карлик аккрецирует вещество от своего компаньона. Время от времени CV неравномерно увеличивает свою яркость в несколько раз, после чего снова переходит в состояние покоя. В рамках SDSS было обнаружено более 500 объектов этого типа.

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В рамках пятого этапа обзора были проанализированы спектры уже известных CV и проведен поиск новых катаклизмических переменных среди популяции одиночных и двойных белых карликов. Из восьми новых CV четыре оказались системами типа WZ Стрельца — это немагнитные переменные с низкой скоростью аккреции и редкими супервспышками. Одна CV является новоподобной (увеличение яркости происходит быстрее затухания), еще одна принадлежит подтипу SU Большой Медведицы, а третья — поляром. Подкласс восьмого еще предстоит определить.

SU Большой Медведицы отличаются от других переменных тем, что подвергается двум различным типам извержений: короткие максимумы продолжительностью около двух дней с яркостью от 11,6 до 12,9 звездной величины и более длительные максимумы продолжительностью 13 дней с яркостью от 10,4 до 11,8 звездной величины. Поляры являются подклассом катаклизмических переменных, характеризующихся наличием очень сильного магнитного поля.