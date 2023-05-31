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Foxconn рассчитывает на кратный рост прибыли из-за спроса на сервера для ИИ

Председатель тайваньской Foxconn Лю Янг-вэй заявил, что компания ожидает кратного роста продаж из-за растущего спроса к технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters.

Foxconn рассчитывает на кратный рост прибыли из-за спроса на сервера для ИИ
© globallookpress.com

При этом Лю Янг-вэй добавил, что Foxconn старется воздерживаться от слишком оптимистичных прогнозов из-за ужесточения кредитно-денежной политики и инфляции.

«ChatGPT используют всё больше и больше людей. Вы увидите, что рынок ИИ-серверов будет расти намного быстрее, чем ожидалось. Предполагаем, что во второй половине года рост здесь может оказаться трёхзначным», – заявил он.

Председатель также добавил, что в данный момент его компания занимает 40% от всего мирового рынка серверов.

Ранее замглавы Минцифры Григорий Борисенко предложил разработать государственную концепцию по работе с искусственным интеллектом.

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