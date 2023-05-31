Минцифры хочет разработать государственную концепцию по работе с ИИ

Замглавы Минцифры Григорий Борисенко предложил разработать государственную концепцию по работе с искусственным интеллектом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Борисенко сделал во время конференции ЦИПР-2023. По его мнению, такая концепция должна дополнять те решения, которые уже были запланированы в рамках национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года.

«Как нам кажется, дополнительной задачей в рамках развития технологии искусственного интеллекта является создание такого инструментария большого, набора компетенций, инструментов и технологий, которые бы позволяли всем участникам процесса черпать оттуда ресурсы, компетенции и технологии с тем, чтобы проходить жизненный цикл постановки задач и получения конечного результата внедренного решения, и не останавливаться на этом пути», – заявил Борисенко.

Он также добавил, что предложенная система не является новой. «Это поход к взаимоувязке всех реализуемых на данный момент инициатив. Это подход к тому, чтобы те текущие проекты, которые сейчас реализуются, оставляли артефакты и подготавливали основу для реализации смежных инициатив», – пояснил Борисенко.