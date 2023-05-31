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РКН включил Twitch и другие соцсети в реестр контроля за соблюдением законов РФ

Роскомнадзор включил в реестр соцсетей для контроля соблюдения законов России Twitch, Дзен и Rutube. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

РКН включил Twitch и другие соцсети в реестр контроля за соблюдением законов РФ
© globallookpress.com

«В реестр социальных сетей включены новые площадки Дзен, Rutube и Twitch. 3 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр с указанием требований российского законодательства», – сказано в сообщении.

В Роскомнадзоре также добавили, что закон о самоконтроле социальных сетей действует с февраля 2021 года. Согласно этому закону, интернет-площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию.

Ранее в данный реестр также были включены: ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, Пикабу и Pinterest.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что «Википедия» не удалила почти 150 противоправных материалов об СВО и суициде.

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