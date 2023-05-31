В России создали системы противодействия беспилотникам
В Российском технологическом университете (РТУ) МИРЭА разработали систему противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Вивальди». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
«Создан комплекс антидронного радиопротиводействия «Вивальди», — говорится в заявлении.
Согласно информации пресс-службы, РТУ МИРЭА стал одним из первых российских вузов, показавших уникальные учебно-научные разработки по созданию опытного прототипа мобильного комплекса радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
В материале указывается, что система прицельного радиоподавления имеет две модификации: «Вивальди-P» — мобильное радиоружье и «Вивальди-К» — радиокейс с дистанционным пультоуправлением от 20 до 40 м. Каждая из них имеет полосу радиочастотного обзора до 6,2 ГГц и обеспечивает интерференционное радиоподавление каналов управления дронами до 25 дБ в трех диапазонах - 1,5/2,4/5,8 ГГц на расстоянии до 2 км.
Ранее стало известно, что в России разработали универсальный тренажер «Корзина» для обучения прицельному бомбометанию, разведке и корректировке артиллерийского огня с коптеров и дронов самолетного типа.