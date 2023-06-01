Инсайдер: Apple представит сразу несколько новых Mac на WWDC 2023

На грядущей презентации WWDC23 компания Apple представит несколько новых компьютеров Mac, гарнитуру смешанной реальности (MR) Apple Reality, а также свежие версии iOS, macOS, iPadOS и других операционных систем. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

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По данным Гурмана, WWDC23 продлится более двух часов. Таким образом грядущая презентация станет самой продолжительной в истории Apple.

Инсайдер не уточнил, какие именно Mac покажет Apple, но журналисты MacRumors считают, что как минимум одним из них станет первый 15-дюймовый MacBook Air, о котором уже давно циркулируют слухи. Также, по мнению редакции издания, американский IT-гигант может представить новые Mac Studio и Mac Pro.