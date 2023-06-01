Представлены смартфоны Vivo S17 с фронтальной камерой на 50 Мп

Vivo представила новую линейку смартфонов Vivo S17, включающую модели S17, S17t и S17 Pro. Устройства предназначены для любителей селфи и отличаются продвинутыми функциями камеры. Аппараты имеют практически идентичные характеристики и схожий дизайн, а их отличия заключатся в используемых процессорах.

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Дисплей

Видео дня

Все модели линейки оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE Q9 с разрешением 2800×1260 пикселей (20:9), частотой 120 Гц, яркостью до 1300 нит и плотностью пикселей 452 ppi. Частота ШИМ достигает 2160 Гц.

Аппаратная платформа

Основное различие между моделями заключается в используемых чипсетах. Vivo S17 оснащен не самым свежим Snapdragon 778G+ (2021-го года), в то время как S17t и S17 Pro оснащены чипами Dimensity 8050 и Dimensity 8200 соответственно. MediaTek Dimensity 8050 выдаёт в AnTuTu примерно 700 000 баллов. А Dimensity 8200 набирает примерно 900 000 баллов.

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Все модели смартфонов доступны в версиях с 8/12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, а также 256 ГБ UFS 2.2 или 512 ГБ UFS 3.1 ПЗУ.

Камеры

Основная: 50 Мп, Sony IMX766, 1/1.56", f/1.88, OIS;

Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2. Vivo S17, S17t и S17 Pro оснащены следующими датчиками камер:

Кроме того, Vivo S17 Pro дополнительно выделяется 12 Мп (f/1.98) телефотомодулем с двухкратным оптическим зумом. Кольцо вспышки на задней камере стало на 22% больше и на 36% ярче по сравнению с предыдущими моделями

Во всех моделях используется одинаковая фронтальная камера Samsung JN1 на 50 Мп (f/2.0) с автофокусом и двойной вспышкой для лучшей подсветки лица в условиях недостаточного освещения.

Прочее

Все модели оснащены сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Также есть слот для двух nanoSIM-карт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (Bluetooth 5.3 в Vivo S17 Pro), GPS, NFC и порт USB Type-C. Работают Vivo S17, S17t и S17 Pro на базе Android 13 с надстройкой OriginOS 3.0. Они также поддерживают NFC-платежи и имеют сканер отпечатков пальцев, интегрированный под экраном. При этом водощита не заявлена.

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Габариты всех смартфонов составляют 164,18×74,37×7,46 мм. Vivo S17 и S17t весят 186 грамм, тогда как Pro-модель на 2 грамма тяжелее – 188 грамм.

Стоимость и дата начала продаж

Цены на модели Vivo S17 и S17 Pro будут следующими:

Базовая модель Vivo S17: 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 2499 юаней (~$369);

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 2799 юаней (~$413);

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 2999 юаней (~$442).

Модель Vivo S17 Pro: 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3099 юаней (~$460);

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3299 юаней (~$490);

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 3499 юаней (~$519).