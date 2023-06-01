В Японии собираются вскрыть таинственный гигантский гроб

В Японии археологи при проведении изыскательских работ в руинах крепости Ёсиногари обнаружили древний каменный гроб, который оказался крупнейшим из известных науке и найденных в этом регионе.

© Hisashi Omura / Saga Prefecture

Как сообщает Arkeonews, огромный каменный гроб был обнаружен на вершине холма в древних руинах Ёсиногари в провинции Сага. Длина могилы составляет примерно 3,2 метра. Это в полтора раза больше типичного размера могильных ям исторического периода Яёй, которые ранее были обнаружены в этом районе.

Кстати, провинция Сага находится к северо-западу от Кюсю, на самом юго-западе гряды главных островов Японии. В могиле был обнаружен каменный гроб длиной около 2,3 метра, относящийся к позднему периоду Яёй. Эта историческая эпоха длилась около 700 лет.

В поздний период Яёи Ёсиногари превратилась в самое крупное в стране поселение, окруженное большим внешним рвом, вырытым в форме буквы "V". В руинах этой крепости крупные гробы находили и раньше, однако вновь найденный саркофаг является крупнейшим из всех.

Археологи установили, что могила была создана между второй половиной второго века и серединой третьего века, когда существовало государство Яматай. Согласно заявлению префектуры Сага, ширина саркофага составляет 65 сантиметров. Он сложен из четырех каменных плит.

На его поверхности видны отметины, которые, как считают ученые, были оставлены очень острыми металлическими инструментами. Эти знаки еще не расшифрованы, но некоторые из них очень похожи на японский символ "катакана". Подобные символы в древней Японии использовали для защиты похороненного человека от сил зла.