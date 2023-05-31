Ученые считают, что тающий ледник Антарктики можно восстановить

Группа ученых из Международного сотрудничества по исследованию ледников Туэйтса (ITGC) и исследователи из Британской антарктической службы (BAS) выяснили, что ледяной щит Западной Антарктики сокращался не всегда. Как сообщает Phys.org, лед возле ледника Туэйтса в последние несколько тысяч лет был тоньше, чем сегодня и, вероятно, у человечества есть возможность его восстановить.

Одна из основных проблем, которые несет за собой таяние льдов — повышение уровня моря, из-за которого территории, на которых проживают миллионы людей, может затопить. Этот процесс является самым большим источником неопределенности в прогнозах того, насколько и как быстро повысится уровень моря в ближайшие десятилетия и столетия. Ледник Туэйтса вносит в это ощутимый вклад.

Чтобы понять, как этот ледник будет реагировать на климатические изменения, ученым необходимо знать, как он ведет себя при разных климатических условиях и в течение длительного времени. Изучают его с помощью спутниковых наблюдений и геологических разведок.

С помощью буров эксперты извлекли образцы горных пород из глубины ледника. После они измерили в них специфические атомы, которые образуются, когда породы находятся на поверхности земли. Команда обнаружила, что собранные камни не всегда были покрыты льдом. Их измерения показали, что за последние 5000 лет лед возле ледника Туэйтса был как минимум на 35 метров тоньше, чем сейчас.