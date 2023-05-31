$80.99+0.3186.50-0.01

В Intel не смогли добиться контрактов от Tesla и Qualcomm на выпуск чипов

Американская компания Intel не смогла договориться о выпуске чипов для Qualcomm и Tesla на собственных производственных мощностях, а ее выручка от контрактного бизнеса пока не соответствует ожиданиям гендиректора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger). Об этом пишет The Wall Street Journal.

В Intel не смогли добиться контрактов от Tesla и Qualcomm
© globallookpress.com

По данным источников издания, Intel вела переговоры с представителями Tesla и Qualcomm. Компания Илона Маска отказалась сотрудничать с Intel из-за отказа компании оказывать помощь клиенту в сфере разработки необходимых процессоров и их адаптации к собственным технологическим возможностям.

В свою очередь Qualcomm была очень заинтересована в сотрудничестве с Intel, собираясь наладить на предприятиях кjмпании выпуск мобильных процессоров по литографической технологии. Однако в итоге приняла решение отказаться от заключения контракта из-за неоднократного переноса сроков и возникших проблем на производстве.

Сам Гелсингер не комментирует ситуацию, отметив лишь, что «контрактное производство относится к сфере услуг, и это не та культура, к которой Intel привыкла».

При этом, по итогам прошлого года доход контрактного подразделения компании не превысил двух процентов от общей выручки. Однако в Intel рассчитывают выйти на показатель от $20 до $25 млрд ежегодной выручки, если удастся привлечь крупных заказчиков, и стать вторым по величине контрактным производителем чипов в мире.

Ранее власти КНР запретили своим компаниям покупать продукцию крупнейшего американского производителя микросхем памяти Micron Technology Inc. Китайское управление по вопросам киберпространства объявило о не прохождении компанией проверки кибербезопасности и потребовало от операторов критической информационной инфраструктуры прекратить закупку ее продукции в соответствии с законом.

В свою очередь США уже попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности компании Micron.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий