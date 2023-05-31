В Intel не смогли добиться контрактов от Tesla и Qualcomm

Американская компания Intel не смогла договориться о выпуске чипов для Qualcomm и Tesla на собственных производственных мощностях, а ее выручка от контрактного бизнеса пока не соответствует ожиданиям гендиректора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger). Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Intel вела переговоры с представителями Tesla и Qualcomm. Компания Илона Маска отказалась сотрудничать с Intel из-за отказа компании оказывать помощь клиенту в сфере разработки необходимых процессоров и их адаптации к собственным технологическим возможностям.

В свою очередь Qualcomm была очень заинтересована в сотрудничестве с Intel, собираясь наладить на предприятиях кjмпании выпуск мобильных процессоров по литографической технологии. Однако в итоге приняла решение отказаться от заключения контракта из-за неоднократного переноса сроков и возникших проблем на производстве.

Сам Гелсингер не комментирует ситуацию, отметив лишь, что «контрактное производство относится к сфере услуг, и это не та культура, к которой Intel привыкла».

При этом, по итогам прошлого года доход контрактного подразделения компании не превысил двух процентов от общей выручки. Однако в Intel рассчитывают выйти на показатель от $20 до $25 млрд ежегодной выручки, если удастся привлечь крупных заказчиков, и стать вторым по величине контрактным производителем чипов в мире.

Ранее власти КНР запретили своим компаниям покупать продукцию крупнейшего американского производителя микросхем памяти Micron Technology Inc. Китайское управление по вопросам киберпространства объявило о не прохождении компанией проверки кибербезопасности и потребовало от операторов критической информационной инфраструктуры прекратить закупку ее продукции в соответствии с законом.