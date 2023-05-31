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Ученые нашли у растений удивительную способность

Ученые из Университета штата Вашингтон установили, что растения даже без наличия нервов могут различать начало и окончание прикосновений. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Plants.

Ученые нашли у растений удивительную способность
© Газета.ru

Способность растений чувствовать прикосновения ученым известна давно, однако, как оказалось, они по-разному ощущают их начало и конец. Авторы провели несколько экспериментов с растительными клетками, к которым прикасались стеклянной палочкой. В это время ученые следили за реакцией клеток через микроскоп.

Как оказалось, на начало касания клетки реагировали, посылая медленные волны кальциевых сигналов другим клеткам, а на ослабление давления палочки, они реагировали гораздо более быстрыми волнами.

«Это удивительно, насколько чувствительны клетки растений — они могут различать, когда что-то касается их. Они ощущают давление, а когда его отпускают, они ощущают падение давления. Самое поразительное то, что у них нет нервных клеток. Люди и животные чувствуют прикосновение через сенсорные клетки. Механизм у растений, по-видимому, заключается в увеличении или уменьшении внутреннего клеточного давления. И не имеет значения, какая это клетка. Нам, людям, могут понадобиться нервные клетки, но у растений это может сделать любая клетка на поверхности», — заявили авторы работы.

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