На сайте Apple нашли «пасхалку» с намеком на новое устройство

Накануне конференции для разработчиков WWDC 2023 компания Apple добавила на свой сайт специальную «пасхалку». Об этом сообщает портал MacRumors.

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Она представляет собой приглашение на мероприятие в дополненной реальности. Чтобы увидеть ее, необходимо с помощью iPhone или iPad зайти на официальный сайт Apple, перейти на страницу с грядущими мероприятиями и под анонсом WWDC нажать на кнопку «View the AR experience». После этого на устройстве запустится камера, через которую можно будет увидеть парящий в воздухе логотип Apple.

Логотип выполнен в виде мыльного пузыря с нестабильным контуром, в центре которого находится дата «5 июня» — день начала мероприятия. Не исключено, что AR-композиция является намеком на новое устройство Apple — гарнитуру дополненной реальности Reality Pro, первый анонс которой должен состояться как раз на WWDC 2023.