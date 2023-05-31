Ученые воссоздали лицо Тутанхамона

Группа ученых из Бразилии, Австралии и Италии сумела реконструировать лицо фараона Древнего Египта Тутанхамона спустя 3300 лет после его смерти. Об этом пишет The Daily Mail.

По данным издания, воссозданное «юное и «нежное» лицо» правителя вызвало удивление исследователей, так как Тутанхамон оказался больше похож на студента, а не грозного правителя и политика.

«Это была почти детективная работа, в которой крупицы информации были объединены, чтобы предоставить нам трехмерную модель черепа», - рассказал один из авторов исследования бразильский эксперт по графике Цисеро Мораес.

При этом ученые использовали не только эталонные данные о черепе фараона, и изображения с посмертной маски, но и лица живых людей, чтобы более полно суметь воссоздать образ древнего правителя.

Cicero Moraes

Исследователи уже не в первый раз пытаются восстановить облик Тутанхамона. Предыдущая попытка была предпринята в 2005 году. Соавтор нового исследования египтолог и археолог из Университета Флиндерса в Австралии Майкл Хабихт отметил поразительное сходство между двумя реконструкциями.

«Она также соответствует древним изображениям Тутанхамона, особенно голове на цветке лотоса из его гробницы», - пояснил он.