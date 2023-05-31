В России стартовали продажи прозрачных наушников Nothing Ear (2)

В российских магазинах стартовали продажи прозрачных наушников Nothing Ear (2) от бренда Nothing. Об этом сообщает портал iXBT.

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Устройство получило динамический драйвер 11,6 мм, систему активного шумоподавления и поддержка аудиокодека LHDC 5.0, позволяющего передавать звук в высоком качестве. Наушники работают до 6,3 часа без подзарядки и до 36 часов при использовании футляра, который поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi.

Гаджет выполнен в узнаваемом дизайне Nothing — его футляр сделан из прозрачного материала, позволяющего рассмотреть всю «начинку» устройства. Стоимость наушников в российских интернет-магазинах электроники составляет 14,9 тыс. руб.

Nothing Ear (2) являются преемниками модели Nothing Ear (1), представленной в июле 2021 года.