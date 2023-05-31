На «Иннопроме» представят самолеты «Байкал» и «Ладога»

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) представит на международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге 10-13 июля, легкий многоцелевой самолет "Байкал" и турбовинтовой региональный самолет "Ладога" на 44 пассажира. Об этом сообщила пресс-служба особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", на площадках которой планируют производить самолеты.

"Компании "Уральский завод гражданской авиации" и "МО "Отдел медицинской техники" презентуют свою продукцию на стенде Свердловской области. <...> Одно из ведущих авиастроительных предприятий России познакомит посетителей выставки с легким многофункциональным самолетом "Байкал" и турбовинтовым региональным самолетом на 44 пассажира "Ладога", которые будут производится в ОЭЗ "Титановая долина", - говорится в сообщении.

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В "Титановой долине" добавили, что сейчас на площадке ОЭЗ "Уктус" строятся новые промышленные корпуса, которые будут переданы в распоряжение завода.

"Представители АО "УЗГА" представят макеты авиатехники и расскажут об основных параметрах самолетов", - отметили там.

Кроме того, на "Иннопроме" будут представлены новые образцы медоборудования производства "МО "Отдел медицинской техники", в частности, малого операционного стола, применяемого в отделениях эндоскопии, хирургии и приемных покоях лечебных учреждений, указали в пресс-службе ОЭЗ.

О самолетах "Байкал" и "Ладога"

Первый полет девятиместного самолета "Байкал" с мотором General Electric H80-100 прошел в январе 2022 года в Свердловской области. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т - 1,5 тыс. км).

Опытно-конструкторские работы по ТВРС-44 "Ладога" стартовали в 2021 году. К концу 2022 года был утвержден облик воздушного судна и завершен этап выпуска рабочей конструкторской документации. Поставка двигателей для первого летного образца ТВРС-44 намечена на конец 2023 года. Исходя из этого срока, первый полет должен состояться весной 2024 года.