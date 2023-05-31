Объявлена дата первого полета Sukhoi Superjet New

Первый полет самолета Sukhoi Superjet New, над которым работает авиационное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, состоится в июне. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов на расширенном заседании правительства региона.

"В сложившейся ситуации производственным центром корпорации "Иркут" в Комсомольске-на-Амуре усилена работа по проекту Sukhoi Superjet New. Первый полет нового самолета запланирован на 21 июня", - сказал Романов.

Уже есть перспективы на поставку воздушных судов региональным авиакомпаниям. ОАК и "Аэрофлотом" было подписано соглашение о поставке в ближайшие семь лет 89 самолетов.

Романов добавил, что в целом показатели авиационной отрасли в крае снизились.

"Основная причина - корректировка программы регионального самолета Sukhoi Superjet 100, с 19 единиц в 2023 году мы можем выпустить только шесть единиц в связи с отказом в поставке импортного оборудования", - сказал министр.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина продолжает выполнять крупные заказы по поставкам Су-35 и Су-57.