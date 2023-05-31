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В Минпромторге рассказали об увеличении доли отечественных самолетов в парке РФ

Долю отечественных самолетов в парке РФ планируется увеличить до 15% до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минпромторга РФ.

Долю отечественных самолетов в парке РФ увеличат на 15% до конца года
© Газета.ru

Долю отечественных вертолетов за тот же срок планируется увеличить до 88%, отмечается в документе.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак заявил, что объем российского рынка беспилотных авиационных систем (БАС) и услуг с их применением по итогам 2023 года может составить более 50 млрд руб.

По мнению замминистра, успех в этой отрасли повлечет синергетический эффект для развития других ответвлений экономики — разработки программного обеспечения, предоставления товаров и услуг.

В первой половине мая газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Минпромторга России написала, что экспорт российских беспилотников за 2018 — 2022 годы достиг 600 млн руб.

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