Программист представил платформу для создания ИИ-девушки

Разработчик Эниас Кайе опубликовал в открытом доступе проект для создания виртуальной девушки под названием GirlfriendGPT. Его можно скачать со страницы программиста на GitHub.

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Нейросеть способна общаться с создателем в Telegram при помощи текстовых и голосовых сообщений, а также отправлять собственные «фотографии». У Кайе теперь есть собственная ИИ-девушка по имени Саша, «личность» которой была списана с его настоящей подруги. По словам программиста, большинство проектов по созданию виртуальных партнеров закрыты, что и побудило его создать версию с открытым кодом. Это позволит любому желающему создать собственную собеседницу на базе искусственного интеллекта.

В будущем Кайе намерен разработать и мужскую версию языковой модели, а также поработать над персонализацией системы, чтобы сделать общение с ботом еще более естественным и интересным.