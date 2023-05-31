$80.99+0.3186.50-0.01

В Испании отменили запуск ракеты из-за ветра

Компания PLD Space отменила первый испытательный запуск испанской суборбитальной ракеты-носителя Miura 1 из-за неблагоприятных погодных условий, пишет газета El Mundo.

В Испании отменили запуск ракеты из-за ветра
© globallookpress.com

В компании уточнили, что попытку запуска первой полностью разработанной и построенной в Испании ракеты отменили из-за порывов ветра, которые зафиксировали за несколько минут до начала обратного отсчета.

«Стартовая площадка и ракета находятся в отличном состоянии, и команда решительно настроена на предстоящие дни», — говорится в заявлении PLD Space.

Отмечается, что пусковое окно, предоставленное Министерством обороны Испании, закрылось сегодня. Пока нет сведений о том, когда компания сможет снова попробовать осуществить запуск. Тест ракеты продлится 12 минут. Подъем Miura 1 на высоту от 50 до 80 километров может занять около шести минут. Затем начнется спуск с парашютами. В Атлантическом океане ракету заберет корабль.

В ходе полета производитель планирует собрать информацию для проверки структуры, технологии и процессов, которые впоследствии будут интегрированы в ракету Miura 5.

Запуск планировали осуществить на базе Эль-Ареносильо в провинции Уэльва (автономное сообщество Андалусия) в сотрудничестве с Национальным институтом аэрокосмической техники (INTA).

Ранее стало известно, что испытания первой ступени перспективной американской ракеты космического назначения Vulcan Centaur отложены из-за проблемы в системе зажигания.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий