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Назван самый провальный смартфон Apple на начало 2023 года

Решение Apple заменить компактные iPhone mini на более крупный iPhone 14 Plus некоторые отраслевые наблюдатели сочли неудачным.

Назван самый провальный смартфон Apple на начало 2023 года
© Ferra.ru

Однако в период I квартала 2023 года 6,7-дюймовая модель показала хорошие результаты на рынке по сравнению с конкурентами. Об этом рассказали аналитики Canalys.

В то же время среди прочих флагманских iPhone его показатели оказались наихудшими.

Этому нашли несколько причин. Так, iPhone 14 Plus достаточно дорогой — за него просят $899. Высокая цена отпугнула многих покупателей, особенно когда iPhone 14 Pro предлагал значительные улучшения всего за дополнительные $100.

Сообщается, что Apple рассматривает возможность пересмотра цены на iPhone 15 Plus, чтобы привлечь больше покупателей.

По данным всё той же Canalys, Galaxy S23 Ultra был самым популярным Android-смартфоном в I квартале 2023 года, обогнав все модели iPhone 14, кроме iPhone 14 Pro Max. Предполагается, что iPhone 15 Pro Max, вероятно, займёт первое место в следующем году благодаря эксклюзивным функциям, о которых ходят слухи.

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