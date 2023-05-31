Назван самый провальный смартфон Apple на начало 2023 года

Решение Apple заменить компактные iPhone mini на более крупный iPhone 14 Plus некоторые отраслевые наблюдатели сочли неудачным.

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Однако в период I квартала 2023 года 6,7-дюймовая модель показала хорошие результаты на рынке по сравнению с конкурентами. Об этом рассказали аналитики Canalys.

В то же время среди прочих флагманских iPhone его показатели оказались наихудшими.

Этому нашли несколько причин. Так, iPhone 14 Plus достаточно дорогой — за него просят $899. Высокая цена отпугнула многих покупателей, особенно когда iPhone 14 Pro предлагал значительные улучшения всего за дополнительные $100.

Сообщается, что Apple рассматривает возможность пересмотра цены на iPhone 15 Plus, чтобы привлечь больше покупателей.