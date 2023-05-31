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«Курьерский» смартфон Huawei Nova Y91 появился в России по цене ниже, чем в Китае

Не так давно Huawei объявила о запуске в России своего нового смартфона — Huawei Nova Y91.

Смартфон Huawei Nova Y91 появился в России по цене ниже, чем в Китае
© Huawei

Устройство получилось крайне интересным, особенно за счёт батареи на 7000 мАч и 6,95-дюймового экрана. За эти две характеристики новинку прозвали «мечтой курьера».

И вот, в России успешно стартовали продажи девайса. Причём на официальном отечественно рынке Nova Y91 доступен по цене 24 199 и 26 599 рублей за версии 8/128 и 8/256 ГБ соответственно.

Mobiltelefon.ru

Стоит отметить, что цены не просто приятные, а почти совпадают с китайскими. Причём версия с большим объёмом памяти и вовсе немного дешевле, чем на родном для компании рынке.

Единственное, у ряда ритейлеров закончились запасы первой партии смартфона, поэтому придётся подождать завоза новой.

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