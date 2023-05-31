В России идет мощная волна атак на пользователей Telegram

В течение года количество сайтов, направленных на кражу аккаунтов пользователей в Telegram, выросло в 67 раз. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «РТК-Солар». Если в мае прошлого года таких ресурсов было зафиксировано лишь семь, то в мае 2023 года — свыше 470.

По словам эксперта «РТК-Солар» Александра Вураско, мощная волна атак на пользователей Telegram не прекращается с осени 2022 г. Сценарии фишинга разные — например, заманить человека на сайт, который внешне похож на официальный веб-клиент Telegram, и заставить его ввести свои идентификационные данные.

Все чаще для кражи аккаунтов в Telegram используются мошеннические сайты с социальной тематикой, например, ресурсы, где якобы проходит конкурс детского рисунка, либо собираются подписи для какой-либо петиции. Кроме того, иногда злоумышленник представляется рекламным менеджером и предлагает администратору канала контракт. Для того, чтобы финализировать сделку и перевести оплату, менеджер присылает ссылку на «партнерскую сеть», которая также оказывается фишинговых сайтом, крадущим логины и пароли.