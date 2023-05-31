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Xiaomi представила футуристичный 600-литровый холодильник по достаточно приятной цене

Компания Xiaomi представила в Китае холодильник MIJIA Cross-Door 603L Ice Crystal Refrigerator.

Xiaomi представила футуристичный 600-литровый холодильник
© Ferra.ru

Новинку оснастили панелью из криптонитового стекла с устойчивостью к царапинам. Он имеет нижний теплоотводящий каркас и занимает около 0,57 кв.м.

При этом не забыли инженеры компании и об изящном дизайне, которым холодильник может похвастаться. Девайс покрыт нанотоксичной краской и обладает органической устойчивостью к отпечаткам пальцев.

Его ёмкость составляет 603 литра, которые разделены на 8 отделений, включая охлаждаемое, с переменной температурой и 100-литровое морозильное отделение. Размер отсеков можно регулировать по мере необходимости.

Gizmochina

Холодильник использует 360-градусную систему циркуляции воздушного охлаждения и оснащён инверторным компрессором, вентиляторами с частотным преобразованием и датчиками определения температуры для минимальных колебаний температуры.

Он имеет низкие требования к энергопотреблению и работает с уровнем шума 36 дБ.

На данный момент MIJIA Cross-Door 603L Ice Crystal Rock Refrigerator доступен для предзаказа в Китае по стартовой цене около $777.

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