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Глава NASA назвал год, когда человечество достигнет Марса

К 2040 году человечество сможет наконец-то достичь Марса. Как сообщает газета El Mundo, такое мнение выразил глава NASA Билл Нельсон.

Глава NASA назвал год, когда человечество достигнет Марса
© globallookpress.com

Журналист издания спросил у Нельсона, какой срок, по его оценкам, потребуется человечеству, чтобы впервые высадиться на красной планете.

«В 2040 году, осталось всего 17 лет. Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше», — сказал он.

Глава NASA подчеркнул, что лишь путь от Земли до Марса займет порядка восьми лет. Астронавтам придется провести на новой для них планете до двух лет, чтобы дождаться следующего благоприятного положения для возвращения домой. Чтобы обеспечить жизнь людей в таком путешествии, крайне многое еще предстоит придумать и разработать, отметил Нельсон.

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