Группа компаний Yadro вышла на рынок планшетов

Группа компаний Yadro разработала свой первый планшет Kvadra_T на базе собственной ОС, а также версию для корпоративных заказчиков на базе ОС "Аврора". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Yadro.

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"Yadro представляет флагманский планшет Kvadra_T - первое устройство в семействе планшетов Kvadra. Новый продукт предназначен для личного и профессионального пользования", - сообщили в пресс-службе.

Планшет обладает оперативной памятью 6 Гб и физической памятью 128 Гб с возможностью расширения до 256 Гб. Диагональ IPS экрана - 10,95 дюймов с разрешением Full HD+, емкость аккумулятора - 9 тыс. мА·ч. Планшет работает на базе собственной ОС Kvadra OS. В ходе разработки в ОС был интегрирован магазин приложений RuStore.

Для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия под управлением операционной системы "Аврора", добавили в пресс-службе. Она станет доступна для заказа до конца лета текущего года. В 2023 году ассортимент будет дополнен ноутбуками и ПК.

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