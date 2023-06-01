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Планшет Kvadra_T Малевича стал доступен для предзаказа в России

Российская компания Yadro открыла предзаказ на свой новый планшет с запоминающимся названием Kvadra_T

Планшет Kvadra_T Малевича стал доступен для предзаказа в России
© Ferra.ru

Российская компания Yadro начала принимать предварительные заказы на свои новые флагманские планшеты Kvadra_T, которые вдохновлены произведением Казимира Малевича «Чёрный квадрат». Как сообщили в пресс-службе компании, эти гаджеты предназначены как для личного, так и для профессионального использования и будут стоить 39 990 рублей. Генеральный директор Yadro Клиентские Системы, Дмитрий Черкасов, отметил, что инженеры Yadro и команда дизайнеров NotAnotherOne работали вместе на всех этапах создания планшета Kvadra_T, начиная от дизайна и заканчивая производством.

Планшет работает на операционной системе Kvadra OS, разработанной компанией Yadro, которая совместима с множеством программ и устройств. Устройство также включает в себя российский магазин приложений RuStore, где пользователи могут найти более 5 тысяч различных сервисов, которыми пользуются уже более 10 миллионов пользователей.

Планшеты доступны в трёх цветах: «аргентум», «графит» и «серенити». Кроме того, пользователи смогут приобрести дополнительные аксессуары, такие как клавиатура, чехол и стилус, за отдельную плату.

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