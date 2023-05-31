Apple запустила в Twitter официальный хэштег перед презентацией новинок

Компания Apple запустила в Twitter официальный хэштег #WWDC2023 с маленьким логотипом компании в преддверии одноименного мероприятия бренда. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

© Apple/Twitter

WWDC 2023 стартует 5 июня в 20:00 по московскому времени.

«Кодируйте новые миры. Отметьте в своих календарях волнующую неделю технологий. Будьте в числе первых, кто узнает последние новости о платформах, технологиях и инструментах Apple. У вас также будет возможность пообщаться с экспертами Apple и другими разработчиками. Все онлайн и бесплатно», — гласит описание мероприятия.

Не исключено, что фразой про новые миры бренд намекает на официальную презентацию своей первой VR/AR-гарнитуры, которая может стать главным анонсом мероприятия.

Кроме того, на WWDC, вероятно, будут представлены несколько новых моделей компьютеров Mac, новый ARM-процессор Apple, а также обновления операционных систем iOS, iPadOS, macOS и watchOS.