Российская станция "Луна-25" совершит посадку на южном полюсе спутника Земли

Запуск космического аппарата "Луна-25" решено перенести на август 2023 года, сообщили в "Роскосмосе". Сейчас в рамках заключительного цикла наземных испытаний станции на стенде отработки бортового комплекса управления завершается статистическое моделирование ключевого этапа миссии - мягкой посадки на поверхность спутника Земли.

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По словам специалистов, именно посадка - критично важный этап лунной миссии. Причем впервые в истории космонавтики посадка будет производиться в сложных условиях в окрестности южного полюса Луны. Понятно, что конструкторы и инженеры хотят, что называется, до звона отработать все, что обеспечит устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и прилунения.

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Важность этой миссии трудно переоценить. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" положит начало российской программе исследования спутника Земли автоматическими средствами. Это первый лунный космический зонд, который будет запущен в нашей стране с 1976 года. Перелет до Луны составит от 4,5 до 5,5 суток в зависимости от конкретной даты пуска. Само название станции подчеркивает преемственность по отношению к советской серии исследований Луны, завершенной почти пятьдесят лет назад.

Самая важная задача "Луны-25" - как раз отработка технологии мягкой посадки. Вслед за этой станцией к Луне пойдут более сложные российские космические аппараты. Ученые тщательно оценивали, где конкретно должно быть место посадки. Всего анализировались девять точек. Принимались во внимание четыре аспекта: где наибольшая концентрация воды, какие технические ограничения, как получать информацию, наличие более-менее ровной площадки. Из четких критериев - наклон аппарата при посадке не должен превышать 15 градусов.

Ожидалось, что запуск "Луны-25" станет главным российским научным событием в 2022 году. Как ранее пояснили специалисты, запуск перенесен из-за проблем с прибором для мягкой посадки - доплеровского измерителя скорости и дальности (ДИСД). Как сказал тогда научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый, лучше подождать год, но быть уверенными, что аппарат успешно сядет на Луну, как когда-то в советское время успешно садились первые советские "Луны".