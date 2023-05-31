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Kyodo: в Японии разрешили эксплуатировать АЭС более 60 лет

Верхняя палата парламента Японии в среду утвердила законопроекты, отменяющие требование устанавливать предельный срок работы местных АЭС на уровне 60 лет. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Kyodo: в Японии разрешили эксплуатировать АЭС более 60 лет
© EPA

После аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году максимальный срок работы атомных реакторов в Японии был ограничен 60 годами - 40 лет с момента ввода в эксплуатацию и еще 20 лет в случае успешного прохождения проверки на безопасность. Теперь же диагностику безопасности будут проводить через 30 лет после ввода реактора в эксплуатацию, а затем соответствующая инспекция будет осуществляться каждые 10 лет.

Правительство страны после аварии на АЭС "Фукусима-1" приняло решение остановить все атомные станции. Затем некоторые реакторы стали запускаться вновь после усиления мер безопасности, в том числе в отношении возможных диверсий. Сейчас японские власти уделяют большое внимание перезапуску реакторов на фоне мирового роста цен на энергоносители.

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