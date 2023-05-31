Kyodo: в Японии разрешили эксплуатировать АЭС более 60 лет

После аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году максимальный срок работы атомных реакторов в Японии был ограничен 60 годами - 40 лет с момента ввода в эксплуатацию и еще 20 лет в случае успешного прохождения проверки на безопасность. Теперь же диагностику безопасности будут проводить через 30 лет после ввода реактора в эксплуатацию, а затем соответствующая инспекция будет осуществляться каждые 10 лет.