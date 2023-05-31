Древнейшие следы Homo sapiens найдены в Африке

Археологи обнаружили в Южной Африке следы Homo sapiens возрастом 153 тысячи лет. Это самый ранний известный отпечаток Человека разумного.

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Во время исследований ученые обнаружили семь археологических памятников со следами людей, оставленных в разное время. В четырех местах нашли следы ног, в одном – отпечаток колена. Оставшиеся находки представляли собой «аммоглифы» – этот термин обозначает любые оттиски, оставленные людьми.

Чтобы датировать следы, международная команда исследователей использовала оптически стимулированную люминесценцию (OSL). Данный метод позволяет определить, когда зерна кварца в отложениях в последний раз подвергались воздействию солнечного света.

Результаты показали, что следы с территории национального парка Гарден-Роут были оставлены 153 тысячи лет назад с погрешностью в 10 тысяч лет в обе стороны. В Африке сохранились и более древние следы гоминидов, но эти отпечатки стали первыми, оставленными нашими прямыми предками – Homo sapiens.

Другие образцы датировались периодом 70 – 130 тысяч лет назад. Ученые отметили, что планируют искать следы Homo sapiens в более древних слоях. Известно, что наш вид эволюционировал в Африке около 300 тысяч лет назад, сообщает Ichnos.