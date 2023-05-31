$80.99+0.3186.50-0.01

Древнейшие следы Homo sapiens найдены в Африке

Археологи обнаружили в Южной Африке следы Homo sapiens возрастом 153 тысячи лет. Это самый ранний известный отпечаток Человека разумного.

Древнейшие следы Homo sapiens найдены в Африке
© Мир 24

Во время исследований ученые обнаружили семь археологических памятников со следами людей, оставленных в разное время. В четырех местах нашли следы ног, в одном – отпечаток колена. Оставшиеся находки представляли собой «аммоглифы» – этот термин обозначает любые оттиски, оставленные людьми.

Чтобы датировать следы, международная команда исследователей использовала оптически стимулированную люминесценцию (OSL). Данный метод позволяет определить, когда зерна кварца в отложениях в последний раз подвергались воздействию солнечного света.

Результаты показали, что следы с территории национального парка Гарден-Роут были оставлены 153 тысячи лет назад с погрешностью в 10 тысяч лет в обе стороны. В Африке сохранились и более древние следы гоминидов, но эти отпечатки стали первыми, оставленными нашими прямыми предками – Homo sapiens.

Другие образцы датировались периодом 70 – 130 тысяч лет назад. Ученые отметили, что планируют искать следы Homo sapiens в более древних слоях. Известно, что наш вид эволюционировал в Африке около 300 тысяч лет назад, сообщает Ichnos.

Ранее следы возрастом 300 тысяч лет нашли в Германии. Но принадлежали они не Homo sapiens, а Гейдельбергскому человеку.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий