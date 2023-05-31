Названо количество потенциально пригодных для жизни планет Млечного Пути

Астрономы Флоридского университета оценили количество планет Млечного Пути, которые находятся в обитаемой зоне своих звезд. Исследование провели на основании телескопа NASA Kepler.

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Зона обитаемости – условная область вокруг звезды, где царят умеренные температуры и есть условия для наличия жидкой воды на поверхности планет. Если планета вращается слишком близко к светилу, то вода нагреется и испарится, слишком далеко – превратится в лед. Планеты в зоне обитаемости рассматриваются учеными как главные кандидаты на присутствие внеземной жизни.

В ходе нового исследования ученые проанализировали орбиты 150 планет, вращающихся вокруг звезд-красных карликов – наиболее распространенных звезд в Млечном Пути. Они заключили, что планеты с вытянутыми овальными орбитами не пригодны для развития жизни. Такие объекты приближаются слишком близко к своей звезде и подвергаются явлению, известному как приливный нагрев – из-за колебаний гравитации планеты растягиваются и деформируются, трение приводит к росту температур, и вода полностью испаряется.

Более перспективными оказались планеты из крупных систем, которые, с большой долей вероятности, обладали круглыми орбитами. Они составляли примерно треть рассмотренных учеными объектов.

Астрономы пришли к выводу, что около 65% планет вокруг красных карликов необитаемы, однако оставшаяся треть может содержать жидкую воду и, следовательно, может рассматриваться как потенциально обитаемая, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

«У Млечного Пути есть сотни миллионов многообещающих миров для исследования в поисках признаков жизни за пределами нашей Солнечной системы», – отметили авторы.